Koronavirüs ilk orada çıkmıştı! Bir yıl sonra Vuhan

HALK TEPKİLİ

Aslında Liu gibi pek çok kişi Pekin yönetimine öfkeli, ancak çok azı eleştirilerini açıkça dile getirebiliyor. Vuhanlı aileler, Aralık 2019'da tespit edilen virüsün bu denli yayılmasından, doktorlara konuşmamaları için baskı yapan yönetimi sorumlu tutuyor. Vatandaşlar, ölümcül tehlikenin kendilerinden saklanması nedeniyle hükümete tepkili. Resmi rakamlara göre, Vuhan'da yaklaşık 4 bin kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Hükümet şeffaflık konusundaki eleştirileri reddederken, salgının ilk olarak dünyanın başka yerlerinde ortaya çıktığına dair teorileri gündeme getiriyor.