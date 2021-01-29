29 Ocak 2021, Cuma
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Yılın ilk dolunayı! Kartpostallık görüntüler oluştu

Son dakika haberi... Yılın ilk dolunayı olan '' bu gece gerçekleşti. Birçok ülkeden görülen dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Yılın ilk dolunayı! Kartpostallık görüntüler oluştu

Her yıl Ocak ayında görülen ve 'Kurt Ay' olarak adlandırılan yılın ilk dolunayı bu gece gerçekleşti.

Yılın ilk dolunayı! Kartpostallık görüntüler oluştu

Gün batımı civarında ufkun üzerinde yükseldikten sonra görünür hale gelen yılın ilk dolunayı, İngiltere, ABD, Dubai, Singapur, Honk Kong, Avustralya, Kuzey Makedonya ve Türkiye'den izlendi.

Yılın ilk dolunayı! Kartpostallık görüntüler oluştu

Dolunay, İngiltere'nin Londra ve Manchester şehirlerinde 19.16'da, ABD'nin Los Angeles şehrinde 11.16 (PST), New York kentinde de 14.16'da (EST) izlendi.

Yılın ilk dolunayı! Kartpostallık görüntüler oluştu

Türkiye'de ise TSİ 21.16'da görüldü.

Yılın ilk dolunayı! Kartpostallık görüntüler oluştu

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