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Balıkesir’de jigolo yapma" vaadiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon! Çağrı merkezi bile kurmuşlar

merkezli 3 ilde, erkekleri " yapma" vaadiyle erkekleri tuzağına düşüren çeteye operasyon yapıldı. Yapılan baskınlarda 38 kişi yakalanırken şebekenin “jigolo çağrı merkezi” bile kurduğu ortaya çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Balıkesir’de jigolo yapma vaadiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon! Çağrı merkezi bile kurmuşlar

merkezli 3 ilde, erkekleri " yapma" vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonlarda 38 şüpheli yakalandı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin internette "jigolo yapma" vaadiyle dolandırıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin, internetten 'haftada 2 bin lira kazanmak için jigolo olmak ister misiniz?' formunu dolduran kişileri telefonla arayarak başvuru yapabilmeleri için bir miktar para yatırmaları gerektiği söylendiği tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ve 'te şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

Polis ekipleri, İstanbul'da 41, Gaziantep'te de 3 zanlıya yönelik düzenledikleri operasyonlarda 38 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, toplam 98 kişiyi dolandırdıkları belirlenen suç örgütünün adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ele geçirildi.
Ekipler, diğer şüphelileri yakalama çalışmasını sürdürüyor.

Balıkesir’de jigolo yapma vaadiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon! Çağrı merkezi bile kurmuşlar BALIKESİR’DE JİGOLO YAPMA" VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON! ÇAĞRI MERKEZİ BİLE KURMUŞLAR

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