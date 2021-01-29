Balıkesir’de jigolo yapma" vaadiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon! Çağrı merkezi bile kurmuşlar
Balıkesir merkezli 3 ilde, erkekleri "jigolo yapma" vaadiyle erkekleri tuzağına düşüren çeteye operasyon yapıldı. Yapılan baskınlarda 38 kişi yakalanırken şebekenin “jigolo çağrı merkezi” bile kurduğu ortaya çıktı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin internette "jigolo yapma" vaadiyle dolandırıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin, internetten 'haftada 2 bin lira kazanmak için jigolo olmak ister misiniz?' formunu dolduran kişileri telefonla arayarak başvuru yapabilmeleri için bir miktar para yatırmaları gerektiği söylendiği tespit edildi.
Polis ekipleri, İstanbul'da 41, Gaziantep'te de 3 zanlıya yönelik düzenledikleri operasyonlarda 38 kişiyi gözaltına aldı.
Öte yandan, toplam 98 kişiyi dolandırdıkları belirlenen suç örgütünün adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ele geçirildi.
Ekipler, diğer şüphelileri yakalama çalışmasını sürdürüyor.