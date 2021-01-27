Kuzey Kore'de aşı çalışmalarına başlandı iddiası: Diğer ülkelerin verilerini hackleyerek...

Geçen yılın son aylarında bir politbüro toplantısında konuşan Kim Jong-un, ülkesinin Kovid-19'la nasıl başa çıkılacağına dair bir yol haritası olduğunu ve bunu başaracaklarını söylemişti.

Kuzey Kore ülkeden hiçbir şekilde resmi koronavirüs vaka ve ölüm bilgisi yollamamaya da devam ediyor.