Son dakika: Kar İstanbul’un kapısına dayandı! Trakya'da beklenen kar yağışı başladı
Meteoroloji'nin "turuncu" uyarı verdiği Trakya'da kar yağışı başladı. Balkanlar'dan Trakya'ya giriş yapan kar yağışı Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde etkisini gösterdi. Yollar karla kaplanırken, kar kalınlığı ise bazı bölgelerde 10 santimetreyi aştı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için yoğun kar yağışı uyarısında bulunmuştu.
Kırklareli'nde başlayan kar yağışı nedeniyle, kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.
İlçe merkezinde ise hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında -4 derece civarında seyrediyor.
Kar yağışı, Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkileri ile Kofçaz ilçesinin yüksek kesimlerde etkisini gösteriyor.
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