27 Ocak 2021, Çarşamba
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Son dakika: Kar İstanbul’un kapısına dayandı! Trakya'da beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji'nin "turuncu" uyarı verdiği 'da kar yağışı başladı. 'dan Trakya'ya giriş yapan kar yağışı , ve 'nde etkisini gösterdi. Yollar karla kaplanırken, kar kalınlığı ise bazı bölgelerde 10 santimetreyi aştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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, için yoğun kar yağışı uyarısında bulunmuştu.

'nde başlayan kar yağışı nedeniyle, kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.


- ve yolunda hazır kıta bulunan karayolları ekipleri, kar küreme çalışmaları yapıyor.

İlçe merkezinde ise hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında -4 derece civarında seyrediyor.


Kar yağışı, ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkileri ile ilçesinin yüksek kesimlerde etkisini gösteriyor.




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