Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'ye 'aşı' övgüsü: Çok güçlü ve etkili kullanıyor





'ÖLÜMLER AŞI KAYNAKLI DEĞİL'

Berdyklychev, bazı ülkelerde koronavirüs sonrası yaşanan ölümleri de değerlendirdi. Ölümlerin aşı kaynaklı olmadığını belirten Berdyklychev, "DSÖ'nün aşıların onaylanması için gerçekten çok kapsamlı bir süreci var. Bu aşılar onaylandıktan sonra acil kullanım listesine alıyorlar. DSÖ'nün bu süreci aşının güvenli olduğu niteliğinde. Hem üye ülkelerde hem de diğer ülkelerde kendi onay makamlarının da bu şekilde bir süreci mevcut ki aşılar hem güvenli hem de etkili olabilsin. Evet bazı ölümlerle karşılaştık Norveç'te vardı; ama detaylı inceleme sonucunda aşı ile ölüm arasında bir bağlantı keşfedilmedi. Bu tesadüf niteliğinde olabilir. Henüz elimizde aşı ile ilgili olduğuna dair bir kanıt mevcut değil. Tabii ki her türlü ilacın, aşının da dahil olmak üzere olumsuz etkileri için izlenmesi ve gerektiğinde, zamanında önlemler alınması çok önemli" dedi.