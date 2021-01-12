Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

DSÖ uzmanlarının, Kovid-19 kökeniyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere perşembe günü Çin'e gideceğini belirten Ghebreyesus, "Tıpkı Kovid-19 aşılarının (etkinliğini ve güvenliğini) araştırmayı ve kullanıma sunmayı dört gözle beklediğimiz gibi kökeni üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. On kurum ve ülkeden seçkin uzmanlardan oluşan uluslararası bilim insanları ekibinin, Kovid-19'un kökenleri üzerine Çinli meslektaşları ile bilimsel araştırmalara katılmak ve bunları incelemek için Çin'e seyahat edecek olmalarından memnuniyet duyuyoruz." dedi.