Son dakika: AstraZeneca'dan Avrupa Birliği'ne "aşılarda hakkından fazlasını alıyorsun" uyarısı

AB'nin AstraZeneca'yı "belirli sayıda aşı tesliminde sözleşmeye dayalı taahhütlerden caymakla" itham ettiğini anımsatan Soriot, sözleşmede böyle bir taahhüdün yer almadığını belirtti.

Soriot, "AB ile yapılan aşı sözleşmesi çok açık. AB'ye taahhüdümüz, elimizden gelenin en iyisini yapacağımız şeklinde." ifadelerini kullandı.

AB üyesi ülkelerin, AstraZeneca'yı "aşıları başka yerlerde satmaya çalışmakla da" itham ettiklerini hatırlatan Soriot, "Aşıları daha fazla para kazanmak için başka ülkelere sattığımız fikri doğru değil. Çünkü biz aşıdan kar etmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Soriot, AB'nin sıklıkla "aşı milliyetçiliğine karşı olduğu ve bütün dünyanın aşılardan faydalanması gerektiği" yönünde açıklamalar yaptığına işaret ederek, "Dünya nüfusunun yüzde 5'ine sahip olan Avrupa, aylık küresel tedarikimizin yüzde 17'sini alıyor." ifadesini kullandı.