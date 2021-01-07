Son dakika: DSÖ Avrupa Direktörü Kluge’den Türkiye’ye tebrik

15 KİŞİDE MUTASYON

İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon hakkında da görüş alışverişinde bulunan Koca ve Kluge, endişe yaratan gelişmeyle ilgili güçlü bilgi paylaşımı konusunda mutabık kaldı. Konuyu yakın takip ettiklerini ve yeni mutasyonun Türkiye'ye gelmesini geciktirmek için gerekli tüm çalışmaları yürüttüklerini vurgulayan Bakan Koca, "Mutasyonun görüldüğü ülkelere ilişkin bazı seyahat önlemleri ve bu ülkelerden gelenler için karantina önlemlerini uygulamaya koymuş bulunmaktayız. Şu ana kadar karantina altında tuttuğumuz kişilerden 15'inde bu mutasyona rastladığımızı belirtmek isterim. Önümüzdeki süreçte de ülkemizdeki vakaların sekans çalışmalarını artırarak küresel işbirliğine katkı amacıyla sonuçları paylaşmaya devam edeceğiz." dedi. Kluge ise virüsteki mutasyonun ölüm oranlarını artırdığına ya da hastalığı ağırlaştırdığına dair hiçbir gösterge olmadıığını, ancak bulaşıcılığın arttığını ifade etti. Kluge bu sebeple tüm dünyada halk sağlığı tedbirlerinin artırılmasını ve aşılama çalışmalarının hızlandırmasını tavsiye ettiklerini aktardı.