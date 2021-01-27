Bilim insanları araştırıyor! Koronavirüse benzer yeni bir virüs bulundu

Söz konusu yarasa koronavirüsünün küçük bir bölgesi dışında, çoğu genomik bölgesi SARS-CoV-2'le yakın. Çin'de bulunmayan bir yarasa türünde böyle bir virüsün keşfedilmesi, SARS-CoV-2'le ilişkili diğer koronavirüslerin çok daha geniş bir coğrafi dağılıma sahip olduğunu gösteriyor.