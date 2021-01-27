Bilim insanları araştırıyor! Koronavirüse benzer yeni bir virüs bulundu
Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devam ediyor. Koronavirüs salgınıyla mücadelede aşılama çalışmaları da sürerken, bilim insanları salgının sebebi olan SARS-CoV-2'nin kökenini ve rezervuarını araştırıyor. Yeni yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre koronavirüse benzer virüs daha bulundu.
Son gelişmelere göre dünya çapında koronavirüs vaka sayısı 100 milyonu geçti, 2 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. koronavirüsle mücadele sürerken, bilim insanları SARS-CoV-2'nin sırlarını çözmeye devam ediyor. Virüsün kökeni hakkında birçok çalışma yürütülüyor ve kısa süre önce söz konusu araştırmalardan birinin sonuçları paylaşıldı.
SARS-CoV-2'nin kökeni ve rezervuarı hakkındaki bilgiler halen parça parça. Fakat bilim insanları bu parçaları birleştirmek ve virüsün gizemini çözmekte kararlı. Bugüne kadar salgının sebebi olan SARS-CoV-2'ye en yakın virüsler Çin'in Yunnan bölgesindeki nal burunlu (Rhinolophus) yarasalarda tespit edildi.
Biorxiv'de yayınlanan yeni bir araştırmanın sonuçlarına göreyse Kamboçya'da bulunan Shamel'in at nalı yarasasında (Rhinolophus shameli), SARS-CoV-2'ye yüzde 92,6 benzeyen yeni bir koronavirüs bulundu.
Söz konusu yarasa koronavirüsünün küçük bir bölgesi dışında, çoğu genomik bölgesi SARS-CoV-2'le yakın. Çin'de bulunmayan bir yarasa türünde böyle bir virüsün keşfedilmesi, SARS-CoV-2'le ilişkili diğer koronavirüslerin çok daha geniş bir coğrafi dağılıma sahip olduğunu gösteriyor.
Araştırmacılar yaptığı açıklamada, virüsün kökeninde Güneydoğu Asya'nın kilit bir bölge olduğunu belirtti.
Bu araştırma sonuçlarının değerlendirme aşamasında olduğunu da belirtelim. Sonuçların hakem heyeti tarafından onay alması gerekiyor. Ayrıca SARS-CoV-2'nin kökenini bulmak ve anlamak için daha fazla çalışmanın sürdüğünü de not edelim.