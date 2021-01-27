27 Ocak 2021, Çarşamba
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Joe Biden'ın kalemle imtihanı! Trump'ı aratmayacak...

'nin 46. Başkanı 'ın kalemle imtihanı gündeme bomba gibi düştü. , 4 yeni kararnameye imza attığı kalemi bir türlü cebine koyamadı. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken Joe Biden daha sonra kalemi pantolon cebine koymayı tercih etti. Biden'ın bu hareketi Trump'ı aratmayacağı yorumlarına neden oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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Joe Biden'ın kalemle imtihanı! Trump'ı aratmayacak...

'nin eski başkanı , görevdeyken sakarlıklarıyla sık sık gündeme geliyordu.

Joe Biden'ın kalemle imtihanı! Trump'ı aratmayacak... JOE BİDEN'IN KALEMLE İMTİHANI! TRUMP'I ARATMAYACAK...

da göreve geleli 1 hafta olmadan Trump'ı aratmayacağının sinyalini verdi.

Başkanı Biden, 4 yeni kararnameye imzasını attı. Biden'ın imza sonrasında kalemi cebine koyamadığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

ABD Başkanı , gerçekleştirdiği basın toplantısı sonrasında 4 kararnameyi daha imzaladı.

Biden, imzasını attığı kalemi cebine geri koymaya çalışırken ise zor anlar yaşadı.

O anların kaydedildiği videoda, kalemle imtihanı sosyal medyada gündem konusu olan Biden'ın, ceket cebinde başarılı olamayınca kalemi pantolon cebine iliştirdiği görülüyor.

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