27 Ocak 2021, Çarşamba
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Türk bilim insanları yine tarih yazdı! Artık koronavirüs mutasyonu da hızlı kitle tespit edilecek

Koronavirüsle mücadeleye damga vuran Türk bilim insanları adlarını dünyaya duyurmaya devam ediyor. Prof. Dr. , koronavirüsün mutasyona uğramış türünü tespit eden hızlı PCR testi geliştirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.01.2021
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Türk bilim insanları yine tarih yazdı! Artık koronavirüs mutasyonu da hızlı kitle tespit edilecek

Koronavirüs mutasyonu üzerinde çalışmalarını sürdüren Avusturya'da Procomcure Biotech firması kurucusu ve CEO'su Prof. Dr. , tarihi bir buluşa imza attı.

MUTASYON DA HIZLI TESPİT EDİLECEK

Önder, basına yaptığı açıklamada, geliştirdikleri testin "(DNA) dizileme" ihtiyaç duymadan İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan Kovid-19 türünü hızlı şekilde belirlediğini söyledi.

Ürünlerinin İSO belgeli ve kliniklerce onaylanmış olduğunu kaydeden Önder, halihazırda bazı laboratuvarlarda kullanıldığını vurguladı.

Önder, Salzburg kentine bağlı Zell am See bölgesindeki bir klinikte ürünün kullanıldığını, 30 numuneye yapılan testlerin 4'ünde mutasyona uğramış türün tespit edildiğinin altını çizdi.

Önder, "(Testler) 60 ile 90 dakika içinde sonuçlanıyor. Bütün işlem dizileme ihtiyaç duyulmadan ilerliyor. Hem çok ucuz hem de çok hızlı, bu da büyük bir avantaj." ifadesini kullandı.

Hızlı testin dünya genelinde ilk olduğunu savunan Önder, testin kullanımının mevcut PCR testlerinden farkı bulunmadığını, bu nedenle laboratuvarlarda yeni bir cihaza ya da ek eğitime ihtiyaç duyulmadan rahatlıkla uygulanabileceğini dile getirdi.

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