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İran'dan İsrail'e jet yanıt! Hayfa ve Tel Aviv'i yerle bir ederiz

, Başkanı 'nin, Tahran'ın nükleer tesislerine muhtemel bir saldırı için orduya hazır olma talimatı vermesinin ardından herhangi bir saldırıda Tel Aviv ve 'yı vuracağı tehdidinde bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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İran'dan İsrail'e jet yanıt! Hayfa ve Tel Aviv'i yerle bir ederiz

İran devlet televizyonuna göre, Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İsrail Genelkurmay Başkanı Kochavi'nin saldırı tehditlerine cevap verdi.

"YERLE BİR EDERİZ"

İsrail'in tehditlerini "psikolojik savaş" veya "yanılgı" olarak değerlendirdiklerini ifade eden Şikarçi, "Onların en küçük hatasında hem İran'a saldırı için hazırladıkları füze üslerini vururuz hem de mümkün olan en kısa sürede Hayfa ve Tel Aviv'i yerle bir ederiz." dedi.

"SİYONİST REJİM İÇİN DEĞİL TÜM DÜNYA İÇİN SÖYLÜYORUZ"

İran'ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu söyleyen Şikarçi, "Bunu siyonist rejim için değil tüm dünya için söylüyoruz. Hem Ayetullah Ali Hamaney'in fetvasında hem de İran'ın savunma doktrininde nükleer silah üretmek, edinmek ya da kullanmak diye bir kategorimiz bulunmuyor." diye konuştu.

"SAVUNMA GÜCÜMÜZ VAR"

Şikarçi, "İran'ı ve topraklarını etkin bir şekilde savunacak güce sahibiz." ifadesini kullandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Kochavi, dün bir konferansta yaptığı konuşmada, İran'ın nükleer programını önlemek için orduya yeni operasyonel planlar hazırlaması talimatı verdiğini duyurmuştu.

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