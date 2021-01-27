Son dakika! İngiltere ve Güney Afrika'daki mutasyonlar kaç ülkede görüldü? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere ve Güney Afrika'da tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mutasyonlarının kaç ülkede görüldüğünü açıkladı. İşte DSÖ'nün yaptığı son dakika açıklamasını detayları...
DÜNYA İHA
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan korona virüsün yeni mutasyonunun 70 ülkede, Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonun ise 31 ülkede tespit edildiğini açıkladı.
Koronavirüsün İngiltere'de ve Güney Afrika'da ortaya çıkan ve daha hızlı bulaşan yeni türleri dünya genelinde yayılmaya devam ediyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün haftalık epidemiyolojik raporunda, İngiltere'de ortaya çıkan yeni türün 70, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni türün ise 31 ülkede tespit edildiği ifade edildi.
Dünya genelinde ise toplam vaka sayısı 101 milyon 3 bin 233'e, toplam can kaybı ise 2 milyon 171 bin 582'ye ulaştı.