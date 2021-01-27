27 Ocak 2021, Çarşamba
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Kendi aşısı geciken Fransız Sanofi Laboratuvarı Pfizer-Biontech aşısını şişeleyecek

Fransa’da geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısın 2021 yılı sonuna yetişmeyeceğini açıklayan Laboratuvarı, ’da geliştiren Pfizer-Biontech aşısını şişeleyecek.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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Kendi aşısı geciken Fransız Sanofi Laboratuvarı Pfizer-Biontech aşısını şişeleyecek

Sanofi Laboratuvarı üst yöneticisi , şirketin 'taki fabrikasında temmuz ayından itibaren Pfizer-Biontech'in geliştirdiği aşıların 100 milyon dozunu şişeleyeceklerini belirtti.

Hudson, şirketin geliştirmeye çalıştırdığı 2 aşıda gecikme yaşanması üzerine topluma faydalı olabilmek amacıyla böyle bir karar aldıklarını aktardı.

Paul Hudson, Pasteur Enstitüsünün öncelikli aşısının çalışmalarını durdurması ve 'nin aşısındaki gecikmenin, ülkelerinde bilimsel çalışmalar ile araştırma geliştirme konularında bir sıkıntı olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Fransa'nın önde gelen tıbbi araştırma kuruluşlarından , klinik deney safhasında tatmin edici sonuçlar alınamadığı için öncelikli Kovid-19 aşısı üzerinde çalışmalarına son verdiğini açıklamıştı.

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