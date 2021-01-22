Koronavirüs yoğun bakım ünitelerinden korkunç görüntüler! Doktor ve hemşireler iş bıraktı

BİRÇOK HASTANENİN TOPLAMDA 80-90 YATAĞI KALDI

"Milyonlarca şehrin yalnızca 80, 90 yatağı kaldığında, bu kritik bir kitle olabilir" diyen uzmanlar "Çünkü bu rakam içerisinde sadece koronavirüs hastaları değil aynı zamanda trafik kazaları, kalp krizleri, akciğer embolileri ve benzeri acil durumlar da olacak" şeklinde konuştu.

Yalnızca son iki haftada Almanya'daki yoğun bakım ünitelerinde tedavi edilen koronavirüs hastalarının sayısı 943'ten 2.546'ya neredeyse üç katına çıktı. Still Janssens, Almanya'daki durumun Fransa, Belçika, Hollanda ve İngiltere'den daha iyi olduğunu kabul etti.