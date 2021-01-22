Koronavirüs yoğun bakım ünitelerinden korkunç görüntüler! Doktor ve hemşireler iş bıraktı
Son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devam ediyor. AB ve ABD'de koronavirüs yoğun bakım ünitelerinden korkunç görüntüler geldi. Hem koronavirüsün yıkıcı etkisini hem de batılı ülkelerde tedbirsizlik ve yetersizliğin oluşturduğu çaresizliği tüm çıplaklığıyla ortaya koyan görüntüler görenleri şaşkına çevirdi.
İtalya'da ambulanslar yatak bekleyen hastanelerin önüne park ederek beklerken Fransa'da hükümetin koronavirüs izleme uygulaması COVID-19 hastalarının kullandığı yoğun bakım kapasitesini belirgin bir şekilde artırmış durumda. Birçok Avupa ülkesi gibi ABD'de de koronavirüs salgını sağlık sektöründe adeta bir yıkıma neden oldu. An itibarıyla Avrupa'da yoğun bakım ünitesi kapasitesi yüzde 92,5ları gördü ve artmaya devam ederken Barselona'daki bir YBÜ'den gelen son dakika görüntüleri İspanya'da paylaşım rekorları kırdı.
DOKTOR VE HEMŞİRELER İŞİ BIRAKTI!
Koronavirüs yoğun bakım ünitelerinden gelen fotoğrafların yanısıra doktor ve hemşireler başta olmak üzere birçok sağlık çalışanının işi bıraktığı ve sektörde aktif görevli sayısının son 10 yılın en düşük seviyelerine yaklaştığı belirtildi. Halihazırda koronavirüs yoğun bakım ünitelerinde çalışan sağlık çalışanlarının ise büyük çoğunluğu koronavirüse yakalanıp atlatanlardan oluşuyor.
YATAK, DOKTOR VE HEMŞİRE SIKINTISI EN BÜYÜK SORUN
Ağır koronavirüs hastaları için son savunma hattı olan yoğun bakım ünitelerinde Avrupa ülkelerinde yatak, doktor ve hemşirelerin azalması büyük bir olağanüstü sorunun önünü açtı. İlgili bakanlıklar konuyla ilgili yeni bir yol haritası üzerinde çalışıyor.
BİRÇOK ÜLKEDE İLK PİK NOKTASINA YENİDEN ULAŞILMAK ÜZERE
Ülkeden ülkeye, koronavirüs hastalarının yoğun bakım yükü, geçen baharın zirvesinde görülen seviyelere yaklaşıyor ve bazen aşıyor.
HİZMET VERECEK PERSONEL YOK
Son covid-19 verilerine göre birçoğu daha sıkı kilitlenmelere geri dönüşü savunan sağlık görevlileri, yatak eklemenin işe yaramayacağı konusunda uyarıyor çünkü onlara hizmet verecek yeterli sayıda doktor ve hemşire yok.
FRANSA'DA 7 BİN KİŞİYE YOĞUN BAKIM EĞİTİMİ VERİLEREK KOVİD ÜNİTELERİN KAYDIRILDI
Fransa'da, geçen bahardan bu yana 7.000'den fazla sağlık çalışanı yoğun bakım tekniklerinde eğitim aldı. Sağlık Bakanı Olivier Veran'a göre hemşirelik öğrencileri, stajyerler, sağlık görevlileri eğitime alındı.
FRANSA'DA DOLULUK YÜZDE 85'İ GÖRDÜ
Geçen hafta yoğun bakım üniteleri yüzde 85 kapasiteye kadar doldurulduğunda Fransız Sağlık Bakanı Olivier Veran "Mobilizasyon iyi ve gerçekten oradaysa, sonsuz değil" dedi ancak siyasi tartışmalara da neden olan bu durum sonrasında birçok isim "Bu yeterli değil" görüşünde bulundu.
YÜZDE 85'TEN 92'YE GELMESİ SADECE BİRKAÇ GÜN SÜRDÜ
Günler içinde, yüzde 7 puan daha sıçradı ve koronavirüs yayılımı sürdükçe yukarı doğru hareket etmeye devam edeceği konusunda uyardı. Ve geçen bahardaki ilk dalganın aksine, virüs artık Fransa'nın her yerinde ve bir bölgeden diğerine hızlı trenle transferleri daha az pratik hale getiriyor. Güneydeki Marsilya kentindeki bir hastane, yoğun bakım ünitesindeki ölümlerdeki korkulan artıştan önce yakın zamanda soğutmalı kiralık kamyonlarla tekerlekli sandalyeye oturdu.
"YAKINDA İTALYA'DA DA DOKTOR SIKINTISI BAŞLAYACAK"
İtalya'da, ulusal doktorlar derneğinin başkanı Filippo Anelli, mevcut koronavirüs enfeksiyon oranına göre, yakında dolaşacak yeterli doktor olmayacağını söyledi. Kısa süre önce Napoli'de hemşireler, acil servislerin dışındaki arabalarda oturup yer açmak için bekleyen insanları kontrol etmeye başladı. Anelli, İtalya'nın toplam 11.000 YBÜ yatağına sahip olduğunu, ancak yalnızca 5.000 hastaya yetecek kadar anestezi uzmanı olduğunu söyledi. Pazartesi itibariyle, ülke genelinde 2.849 YBÜ yatağı dolduruldu - bir önceki güne göre 100 kişi arttı.
AĞIRLAŞAN KORONAVİRÜS HASTASI BİLE 7 GÜNDEN ÖNCE HASTANEYE YATAMIYOR
Ciddi semptomları olan ortalama koronavirüs hastası için enfeksiyondan hastaneye yatışa geçmesi yedi ila 10 gün sürüyor. Daha fazla hasta geldikçe bile, kabul edilenlerin genellikle haftalarca kalması gerekirken enfeksiyon oranları yükseldiği sürece bu durum daha da ağırlaşarak devam ediyor.
3 ÜLKEDEN ALMANYA'YA HASTA NAKLİ!
Fransa, Belçika ve Hollanda'dan hastalar Alman yoğun bakım ünitelerine tahliye ediliyor, ancak Alman doktorlar boş yatak sayısının hızla azaldığını izlediklerini söylüyor.
ALMANYA'DA UZMANLAR REDDEDİYOR
Almanya'nın Disiplinlerarası Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği başkanı Dr. Uwe Janssens, bazı kentsel alanların istikrarsız seviyelere ulaştığını söyledi.
BİRÇOK HASTANENİN TOPLAMDA 80-90 YATAĞI KALDI
"Milyonlarca şehrin yalnızca 80, 90 yatağı kaldığında, bu kritik bir kitle olabilir" diyen uzmanlar "Çünkü bu rakam içerisinde sadece koronavirüs hastaları değil aynı zamanda trafik kazaları, kalp krizleri, akciğer embolileri ve benzeri acil durumlar da olacak" şeklinde konuştu.
Yalnızca son iki haftada Almanya'daki yoğun bakım ünitelerinde tedavi edilen koronavirüs hastalarının sayısı 943'ten 2.546'ya neredeyse üç katına çıktı. Still Janssens, Almanya'daki durumun Fransa, Belçika, Hollanda ve İngiltere'den daha iyi olduğunu kabul etti.
İTALYA'DA 100 BİN KİŞİYE 10 YATAK DÜŞÜYOR!
Almanya, acil durum rezervi hariç, 100.000 kişi başına yaklaşık 34,5 YBÜ yatağına sahip. İtalya'da 10 olan bu rakam Fransa'da 16 olarak öne çıkıyor. Uzmanlar "Ancak yatak, ventilatör ve monitör hastanın bakılabileceği anlamına gelmez. Hemşireler ve uzman personel söz konusu olduğunda Almanya çok geride "dedi. "Çok fazla yatağımız var ama onlar için yeterli personelimiz yok"
İspanya da aynı sınırlamalara sahip, ancak Almanya'nın henüz görmediği bir ölçekte koronavirüs ölümlerine katlandı.
"YATIŞ KAPASİTESİ VE ÇALIŞAN SORUNLARI ARASINDA BOĞULDUK"
Barselona'daki Hospital del Mar'da bulaşıcı hastalıklar bölümü başkanı ve COVID-19 hastanelerine yatış koordinatörü Dr. Robert Guerri, "Bir yandan yorgun olan sağlık çalışanları işi bırakırken diğer yandan bu cephede çalışan insan sayısı sınırlı kalıyor" dedi. Koronavirüs birimi Ekim ayında doldu, ardından yoğun bakım birimi doldu. Enfeksiyon oranının biraz azalmasına rağmen, bu yataklardan herhangi birinin ne zaman boş olacağını bilmiyor.
PORTEKİZ'DE DURUM KRİTİK
Portekiz'de Fernando Maltez, "ülkenin önde gelen bulaşıcı hastalık uzmanlarından biri olarak sağlık tehditlerine yönelik acil durum planları hazırlama konusunda 40 yıllık deneyime sahiptir" dedi. Ancak Portekiz, Mart ayı başından Eylül ayı sonuna kadar geçen yedi ayda resmen 75.500'den fazla koronavirüs vakası ile gündeme geldi. Yalnızca Ekim ayında covid-19 tespiti neredeyse 66.000 sayıldı.
1 EYLÜLDEN BU YANA 7 KAT ARTTI
Ülke Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı getirdiğinde toplam 433 koronavirüs hastası Portekiz Yoğun Bakım Ünitelerindeydi. Geçen baharın en kötü haftasında yoğun bakım ünitelerinde 271 koronavirüs hastası vardı. Hastaneye kaldırılanların sayısı 1 Eylül'den bu yana yedi kat arttı ve hala artıyor. Maltez, koronavirüs hastaları için 20 yoğun bakım yatağının ayrıldığı Lizbon'un Curry Cabral Hastanesi'nde denetlediği bulaşıcı hastalıklar koğuşunda, "Görünürde sonu yok ancak dünyadaki hiçbir sağlık hizmeti gelmeye devam eden çok sayıda vakaya dayanamaz." dedi.
"KURTULDUK" DİYEN DOĞU AVRUPA DAHA BÜYÜK BİR ŞOKLA SARSILDI
Geçen baharda üzücü dalgadan kurtulmuş olan Doğu Avrupa'nın büyük bir kısmı aynı konumda. Macaristan, en kötü senaryo altında Aralık ayına kadar yoğun bakım ünitesinde yer kalmayacağı konusunda uyardı ve Polonya'daki hastaneye yatışlar baharda görülen seviyelerin üç katına çıktı. Geçen ayın sonlarında, tıp eğitimi almış Amerikan Ulusal Muhafız birlikleri, doktorlarla birlikte çalışmak üzere Çek Cumhuriyeti'ne gitti ve Prag belediye başkanı bir hastanede nöbet tuttu.
KÜÇÜK UMUT İŞARETLERİ
Koronavirüste Avrupa için birkaç umut işareti var. Koronavirüs vakaları söz konusu olduğunda orantılı olarak Avrupa'nın en kötü etkilenen ülkeleri arasında yer alan Belçika, kısmi bir kilitlenmeden sonra krizde bir dönüm noktası olduğuna dair belirtiler verdi. Virolog Yves Van Laethem, hastaneye başvuruların Kasım'da 879 ile zirve yaptığını ve son pazar günü yaklaşık 400'e düştüğünü söyledi.
Geçen hafta 2.000 yataklı YBÜ kapasitesine ulaşılacağına dair korkular vardı, ancak böyle olmadı.