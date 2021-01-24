Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
24 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Avrupa'da sokaklar karıştı! Hollanda'da onlarca kişi gözaltına alındı Avrupa'da sokaklar karıştı! Hollanda'da onlarca kişi gözaltına alındı Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve Eindhoven'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi. Protestolar sırasında tansiyon yükselmesi ile göstericiler, 1 polis aracını ve bisikletleri ateşe verirken, en az 30 kişi gözaltına alındı. Giriş Tarihi: 24.01.2021 22:06 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 22:37 Koronavirüs salgını nedeni ile kısıtlamaları sıkılaştıran Hollanda'da birden fazla şehirde kısıtlama karşıtı protesto patlak verdi. GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkent Amsterdam ve Eindhoven kentinde yüzlerce kişi Covid-19'a karşı uygulanan kısıtlamaları protesto etmek için sokaklara dökülürken, Eindhoven'da sokaklar savaş alanına döndü.
Eindhoven'daki tren istasyonu yakınlarında toplanan yüzlerce kişi polise taş ile saldırdı. Polis göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.
Protestocular, gösteriler sırasında bisikletlerle yolları kapatırken, 1 polis aracını ise ateşe verdi. Gösteriler sırasında bazı dükkanlar yağmalanırken, çevrede bulunan binalar da taşlı saldırıya uğradı. Gösterilere, göçmen karşıtı olarak bilinen PEGIDA grubunun destekçilerinin de katıldığı öne sürüldü.
Eindhoven polisi tarafından yapılan açıklamada, protestolar sırasında en az 30 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Polis, gösteriler nedeni ile vatandaşları şehir merkezinden uzak durmaları konusunda uyarırken, tren seferleri durduruldu.