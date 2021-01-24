Avrupa'da sokaklar karıştı! Hollanda'da onlarca kişi gözaltına alındı

Protestocular, gösteriler sırasında bisikletlerle yolları kapatırken, 1 polis aracını ise ateşe verdi. Gösteriler sırasında bazı dükkanlar yağmalanırken, çevrede bulunan binalar da taşlı saldırıya uğradı. Gösterilere, göçmen karşıtı olarak bilinen PEGIDA grubunun destekçilerinin de katıldığı öne sürüldü.



