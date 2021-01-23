23 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Biden yönetimine ilk dava! Yasal olmayan göçmenlerin sınır dışı edilmesini durdurmuştu

Biden yönetimine ilk dava! Yasal olmayan göçmenlerin sınır dışı edilmesini durdurmuştu

ABD’nin Teksas eyaleti başsavcılığı Joe Biden yönetimine "yasal olmayan göçmenlerin sınır dışı edilmesini 100 gün durduran" kararnameyi imzaladığı için dava açtı. Başsavcılık Biden'ın ülkedeki göçmenlik yasasını ihlal ettiğini ifade etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.01.2021 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021
ABONE OL
Biden yönetimine ilk dava! Yasal olmayan göçmenlerin sınır dışı edilmesini durdurmuştu

ABD'nin Teksas eyaleti başsavcılığı, yasal olmayan göçmenlerin sınır dışı edilmesini 100 gün durduran Joe Biden yönetimine federal mahkemede dava açtı.

YASAYI İHLAL ETTİ

Teksas Başsavcısı Ken Paxton, yaptığı açıklamada, Biden'in göreve geldiği ilk gün imzaladığı göçmenlerin sınır dışı edilmesini durduran kararnamenin, ülkedeki göçmenlik yasasını ihlal ettiğini belirtti.

PAXTON'DAN AÇIKLAMA VAR

Paxton, "Biden yönetimi, İç Güvenlik Bakanlığını (DHS) federal göçmenlik yasasını ihlal etmeye ve bu yasa kapsamında Teksas ile istişare ve işbirliği yapma anlaşmasını bozmaya yönlendirdi." ifadelerini paylaştı.

MEKSİKA'YA EN GENİŞ SINIR TEKSAS'TA

Teksas'ın Meksika'ya en geniş sınırı bulunan eyalet olduğuna işaret eden Paxton, yasa dışı göçmenlere karşı ilgili yasanın düzgün şekilde uygulanmaması durumunda vatandaşların ve kolluk kuvvetlerinin tehlikeye atılacağını savundu.

NE OLMUŞTU?

Başkan Biden, yemin töreninin yapıldığı 20 Ocak 2020'de Beyaz Saray'a gelir gelmez eski başkan Donald Trump'ın yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran politikasını geri çevirmek için kararname imzalamıştı.

DHS de perşembe günü tüm bürolarına gönderdiği genelgede, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesini 100 gün için dondurarak mevcut göçmenlik uygulama politikalarını "sıfırlama ve gözden geçirme" emrini vermişti

ABD tarihinde bir ilk! Savunma Bakanı Lloyd Austin oldu ABD TARİHİNDE BİR İLK! SAVUNMA BAKANI LLOYD AUSTİN OLDU
ABD Başkanı Trump'a Meksika duvarı şoku ABD BAŞKANI TRUMP'A MEKSİKA DUVARI ŞOKU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA