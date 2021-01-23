Biden yönetimine ilk dava! Yasal olmayan göçmenlerin sınır dışı edilmesini durdurmuştu

PAXTON'DAN AÇIKLAMA VAR

Paxton, "Biden yönetimi, İç Güvenlik Bakanlığını (DHS) federal göçmenlik yasasını ihlal etmeye ve bu yasa kapsamında Teksas ile istişare ve işbirliği yapma anlaşmasını bozmaya yönlendirdi." ifadelerini paylaştı.

MEKSİKA'YA EN GENİŞ SINIR TEKSAS'TA

Teksas'ın Meksika'ya en geniş sınırı bulunan eyalet olduğuna işaret eden Paxton, yasa dışı göçmenlere karşı ilgili yasanın düzgün şekilde uygulanmaması durumunda vatandaşların ve kolluk kuvvetlerinin tehlikeye atılacağını savundu.