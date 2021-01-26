İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini aştı | 26 Ocak 2021 koronavirüs tablosu
Son dakika haberleri... İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1631 artarak 100 bin 162'ye yükseldi. Son 24 saatte içerisinde 20 bin 89 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 6 milyon 853 bin 327'ye ulaştı. İşte 26 Ocak Salı gününe ait tablonun detayları...
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İngiltere Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 89 Kovid-19 vakası tespit edildi, vaka sayısı 3 milyon 689 bin 746'ya yükseldi.
Son 24 saatte 1631 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 100 bin 162'ye çıktı. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.
Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 6 milyon 853 bin 327'ye ulaşırken, bunlardan 472 bin 446'sına ikinci doz aşı da yapıldı.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle 37 bin 561 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 4 bin 32'si yoğun bakımda bulunuyor.
Bir günde 542 bin 893 test yapılırken test sayısı mükerrerler dahil 66 milyon 42 bin 967 oldu.
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SON DAKİKA | SAĞLIK BAKANLIĞI 26 OCAK 2021'E AİT KOVİD-19 VAKA VE VEFAT TABLOSUNU AÇIKLADI | TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?