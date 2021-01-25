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Son dakika: ABD Başkanı Biden'dan ilk hamle! Çok sayıda ülkeye seyahat kısıtlaması getirildi

Son dakika haberi... Başkanı Trump döneminde kaldırılan koronavirüs nedeniyle seyehat kısıtlamasını geri getirmek üzere kararname imzaladı.Buna göre Schengen ülkeleri, , , ve Güney Afrika'dan gelen yolcular ABD'ye giremeyecek. Trump 18 Ocak'ta imzaladığı kararname ile kısıtlamaların kalkacağını dile getirmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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Son dakika: ABD Başkanı Biden'dan ilk hamle! Çok sayıda ülkeye seyahat kısıtlaması getirildi

Başkanı , Schengen bölgesi, , , ve Güney Afrika'dan bu ülkeye seyahat eden ve ABD vatandaşı olmayan kişilere yönelik seyahat yasağı getiren kararnameye imza attı.

TRUMP'IN HAMLESİNİ GEÇERSİZ KILDI

Biden, önceki Başkan Donald Trump'ın Kovid-19 nedeniyle söz konusu ülkelere uygulanan seyahat yasağının, 26 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırılması kararını geçersiz kılan bir kararname imzaladı ve önceki listeye Güney Afrika'yı da ekledi.

MUTASTONU VE HASTALIĞI GÖZ ÖNÜNE ALDIK

İmzaladığı kararnamede Biden, "Kovid-19'un mutasyonlarını ve hastalığın yayılmaya devam ettiğini göz önüne alarak, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), uluslararası seyahat politikalarını yeniden inceledi. Schengen bölgesi, İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Güney Afrika'daki sağlık durumlarının incelenmesinin ardından ABD'ye gelen kişilere yönelik seyahat kısıtlaması uygulanmasına karar verdik." ifadesini kullandı.

ABD VATANDAŞI OLMAYAN GİREMEYECEK

Buna göre, kararnamede yer alan ülkelerden seyahat eden ya da son 14 günde bu ülkelerde bulunan ABD vatandaşı olmayan kişiler, ABD'ye kabul edilmeyecek.

TRUMP YASAĞI KALDIRMIŞTI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Mart 2020'de yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Kovid-19 nedeniyle Schengen ülkelerine seyahat kısıtlaması getirmiş, listeye daha sonra İngiltere, İrlanda ve Brezilya da eklenmişti.

Trump, 18 Ocak'ta imzaladığı kararname ile bu kısıtlamanın 26 Ocak 2021'de kalkacağını belirtmişti.

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