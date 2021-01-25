Son dakika: ABD Başkanı Biden'dan ilk hamle! Çok sayıda ülkeye seyahat kısıtlaması getirildi
Son dakika haberi...ABD Başkanı Joe Biden Trump döneminde kaldırılan koronavirüs nedeniyle seyehat kısıtlamasını geri getirmek üzere kararname imzaladı.Buna göre Schengen ülkeleri, İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Güney Afrika'dan gelen yolcular ABD'ye giremeyecek. Trump 18 Ocak'ta imzaladığı kararname ile kısıtlamaların kalkacağını dile getirmişti.
TRUMP'IN HAMLESİNİ GEÇERSİZ KILDI
Biden, önceki Başkan Donald Trump'ın Kovid-19 nedeniyle söz konusu ülkelere uygulanan seyahat yasağının, 26 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırılması kararını geçersiz kılan bir kararname imzaladı ve önceki listeye Güney Afrika'yı da ekledi.
MUTASTONU VE HASTALIĞI GÖZ ÖNÜNE ALDIK
İmzaladığı kararnamede Biden, "Kovid-19'un mutasyonlarını ve hastalığın yayılmaya devam ettiğini göz önüne alarak, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), uluslararası seyahat politikalarını yeniden inceledi. Schengen bölgesi, İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Güney Afrika'daki sağlık durumlarının incelenmesinin ardından ABD'ye gelen kişilere yönelik seyahat kısıtlaması uygulanmasına karar verdik." ifadesini kullandı.
ABD VATANDAŞI OLMAYAN GİREMEYECEK
Buna göre, kararnamede yer alan ülkelerden seyahat eden ya da son 14 günde bu ülkelerde bulunan ABD vatandaşı olmayan kişiler, ABD'ye kabul edilmeyecek.
TRUMP YASAĞI KALDIRMIŞTI
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Mart 2020'de yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Kovid-19 nedeniyle Schengen ülkelerine seyahat kısıtlaması getirmiş, listeye daha sonra İngiltere, İrlanda ve Brezilya da eklenmişti.
Trump, 18 Ocak'ta imzaladığı kararname ile bu kısıtlamanın 26 Ocak 2021'de kalkacağını belirtmişti.