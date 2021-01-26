COVID-19 kısıtlamalarını ihlal eden milletvekili istifa edeceğini açıkladı

Çekya'da koalisyonun büyük ortağı ANO Partisi milletvekili ve Ulusal Spor Ajansı Başkanı Milan Hnilicka, Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etti. Hnilicka, işadamı ve eski bir yerel politikacı olan Peter Benda'nın Teplice kasabasında bir otelde düzenlenen doğum günü partisine katıldı.

Hnilicka'nın yanı sıra partiye eski Başbakanlardan Jirzi Paroubek, eski milletvekili ve Çek Televizyonu Konseyi Başkan Yardımcısı Jirzi Szlegr'in de katıldığı belirlendi. Olayın medyaya yansıması üzerine Çekya Başbakanı Andrej Babis söz konusu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, kendi partisinden milletvekili olan Hnilicka'nın gereğini yapması gerektiğini ifade etti.