12 Ocak 2021, Salı
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Haberler Dünya Haberleri ABD Hazine Bakanı olması beklenen Yellen'ın özel kalem müdürü Didem Nişancı olacak | Didem Nişancı kimdir?

ABD Hazine Bakanı olması beklenen Yellen'ın özel kalem müdürü Didem Nişancı olacak | Didem Nişancı kimdir?

Son dakika haberine göre; başkanlığına seçilen 'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesiyle ABD Hazine Bakanı olması beklenen 'ın özel kalem müdürünün Türk asıllı olacağı bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.01.2021
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ABD Hazine Bakanı olması beklenen Yellen'ın özel kalem müdürü Didem Nişancı olacak | Didem Nişancı kimdir?

'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Yellen, Hazine Bakanlığında özel kalem müdürlüğü görevine 'yı getirecek.

Söz konusu göreve ilişkin teklifin 'de kamu politikası bölümünde yönetici olan Nişancı'ya sunulduğu ve Nişancı'nın görevi kabul ettiği belirtildi.

Nişancı, bakanlığının onaylanması halinde Yellen'a en yakın isimlerden biri olacak.

DİDEM NİŞANCI KİMDİR?

Didem Nişancı daha önce eski başkanı döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunda (SEC) özel kalem müdürlüğü yapmış ve 2018'de Bloomberg'e geçmeden önce şirketinde çalışmıştı.

ABD Senatosunun bankacılık komitesinde de görev alan Nişancı, 1998-2001 yılları arasında ise Hazine Bakanlığında çalışmıştı.

ABD Başkanlığına seçilen , geçen yıl kasım ayında eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı 'ın Hazine Bakanı adayı olduğunu duyurmuştu.

Janet Yellen, atamanın ABD Senatosunda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

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