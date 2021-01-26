26 Ocak 2021, Salı
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20 dolarlık banknotun üzerinde siyahi aktivistin fotoğrafı yer alacak

'nin 44. Başkanı Obama, 20 dolarlık banknotun üzerindeki 'ın fotoğrafının kaldırılması için harekete geçti. Köleleri olan ABD'nin 7. başkanı için atılan adımlar yarım kalmıştı. ABD'nin yeni başkanı , Obama'nın çalışmalarını tamamlamayacak.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.01.2021
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20 dolarlık banknotun üzerinde siyahi aktivistin fotoğrafı yer alacak

Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 dolarlık banknotun üzerinden yedinci başkan Andrew Jackson'ın portresi kaldırılıyor.

Jackson'ın yerine kölelik karşıtı siyahi aktivist Harriet Tubman'ın portesi basılacak.

İLK ADIMI OBAMA ATMIŞTI

ABD'de ilk olarak 44. Başkan Barrack Obama köleleri olan Andrew Jackson'ın banknottan kaldırılmasını istemişti.

Ancak Donald Trump görevi devraldığında değişiklik askıya alınmıştı. Biden yönetimi bu değişiklik için tekrar harekete geçti.

Kölelik yanlısı Jackson'ın yerinde, 1800'lü yıllarda kölelik karşıtı siyasal mücadelede önemli isimlerden Harriet Tubman'ın portesi ilerleyen yıllarda 20 dolarlık banknotun üzerinde olacak.

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