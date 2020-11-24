Joe Biden'ın kabinesinde Janet Yellen Hazine Bakanlığı görevini üstelenebilir

Bu atamanın gerçekleşmesi halinde Yellen, bakanlığının 231 yıllık tarihinde bu göreve gelen ilk kadın olacak. Tecrübeli bir ekonomist ve istihdam piyasası konusunda uzman olan Yellen, 2014'te de Fed'in ilk kadın başkanı olmuştu.

74 yaşındaki Yellen'ın göreve gelmesi halinde bakanlığının önceliği Trump yönetiminin aksine vergi indirimleri ve gevşek mali kurallar değil ekonomik eşitsizlik ve iklim değişikliği ile mücadeleye kayacak.