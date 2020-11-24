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Joe Biden'ın kabinesinde Janet Yellen Hazine Bakanlığı görevini üstelenebilir

'nin 46. Başkanı seçilen , kabinesinin ilk isimlerini açıklamaya başladı. ABD Merkez Bankası'nın () eski başkanı , yeni kabinede hazine bakanlığı görevini üstelenebilir. ABD Başkanı , 2018 yılında FED Başkanı olarak Yellen'ın görev süresini uzatmayı reddetmiş, yerine 'ı atamıştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020
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Joe Biden'ın kabinesinde Janet Yellen Hazine Bakanlığı görevini üstelenebilir

Bu atamanın gerçekleşmesi halinde Yellen, bakanlığının 231 yıllık tarihinde bu göreve gelen ilk kadın olacak. Tecrübeli bir ekonomist ve istihdam piyasası konusunda uzman olan Yellen, 2014'te de 'in ilk kadın başkanı olmuştu.

74 yaşındaki Yellen'ın göreve gelmesi halinde bakanlığının önceliği Trump yönetiminin aksine vergi indirimleri ve gevşek mali kurallar değil ekonomik eşitsizlik ve iklim değişikliği ile mücadeleye kayacak.

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Eski Fed Başkanı, 2014 yılında yaptığı konuşmada ekonomik eşitsizliğin artmasının, ülkesinin temelinde yer alan değerlere tehdit olduğunu söylemişti. Yellen; Kongresi, uluslararası finans kuruluşları ve iş dünyası tarafından saygı duyulan bir isim.

Koronavirüs kriziyle mücadele edilmesi için para musluklarının açılması gerektiğini söyleyen Yellen, mali politikalardan ziyade para politikalarında daha tecrübeli bir isim. ABD Başkanı , 2018 yılında Fed Başkanı olarak Yellen'ın görevin süresini uzatmayı reddetmiş, yerine 'ı atamıştı.



BİDEN'IN KABİNESİNDE BAŞKA KİMLER OLACAK?

Öte yandan 'ın kabinesinde yer alacak isimler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Biden, uzun süredir dış politika danışmanı olan Antony Blinken'ı dışişleri bakanlığı görevine aday gösterecek.

Eski ABD Hillary Clinton'ın yardımcılarından Jake Sullivan'ın da Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı olacağı açıklandı. Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine Avril Haines'ın atanacağı belirtildi. Haines bu görevi üstlenecek ilk kadın olacak.

Biden, bir diğer eski ABD Dışişleri Bakanı 'i ise "iklim elçisi" olarak atayacak.

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