Trump çifti boşanıyor mu? Dünya basını karıştıran iddia

BAĞINI KOPARMAK İÇİN SOYADINDAN VAZGEÇEBİLİR

Bu arada, yeğen Trump, ülkeye verdiği zararlar nedeniyle "olumsuz bir çağrışım" yapan amcasıyla olan bağını koparmak için soyadını değiştirmek istediğini ifade etti. Söz konusu bu olumsuz çağrışımın geleceğini etkileyebileceğini aktaran Trump, amcasının ülkeye haddi hesabı olmayan zararlar verdiğini, bu zararların ne kadarının onarılamaz olduğunun anlaşılmasını beklediklerini belirtti.