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Trump çifti boşanıyor mu? Dünya basını karıştıran iddia

'ın yeğeni , amcasının evliliğinin iyi gitmediğini belirterek "Eşine muhabbetli davrandığına inanmıyorum." ifadesini kullandı. Öte yandan Trump, 21 Ocak'ta 'dan ayrılıp halefi 'ın yemin töreni öncesinde gittiği 'da başkanlık uçağından inerken gazetecileri selamlamış ancak eşi , yanında yürümemişti. Trump çiftinin yan yana yürümemesi, ikili arasında sorunlar bulunduğu yorumlarına neden olmuştu.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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Trump çifti boşanıyor mu? Dünya basını karıştıran iddia

Klinik psikolog olan 55 yaşındaki , bir röportajında, önceki First Lady 'ın evliliğinden mutlu olmadığını ve boşanmak istediğini iddia etti. Trump, eski First Lady'nin boşanmayabileceğini ancak amcasının eşine muhabbet göstermediğini savundu. Mary Trump, amcasını kast ederek "Eşine muhabbetli davrandığına inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

BAĞINI KOPARMAK İÇİN SOYADINDAN VAZGEÇEBİLİR

Bu arada, yeğen Trump, ülkeye verdiği zararlar nedeniyle "olumsuz bir çağrışım" yapan amcasıyla olan bağını koparmak için soyadını değiştirmek istediğini ifade etti. Söz konusu bu olumsuz çağrışımın geleceğini etkileyebileceğini aktaran Trump, amcasının ülkeye haddi hesabı olmayan zararlar verdiğini, bu zararların ne kadarının onarılamaz olduğunun anlaşılmasını beklediklerini belirtti.

Mary Trump, eski 'ın 1982 yılında 42 yaşındayken hayatını kaybeden abisi 'ın kızı.

Mary Trump'ın kaleme aldığı ": How My Family Created the World's Most Dangerous Man (Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı)" adlı kitap, Temmuz 2020'de satışa çıkarıldığı ilk günde yaklaşık 1 milyon satmıştı.

Eski Başkanı Trump, 21 Ocak'ta 'dan ayrılıp halefi 'ın yemin töreni öncesinde gittiği 'da başkanlık uçağından inerken gazetecileri selamlamış ancak eşi Melania Trump, yanında yürümemişti.

Trump çiftinin yan yana yürümemesi, ikili arasında sorunlar bulunduğu yorumlarına neden olmuştu.

Daha önce iki evlilik yapan ve 2005 yılından bu yana Melania Trump ile evli olan Trump'ın 5 çocuğu bulunuyor.

ABD'nin 45. başkanı olan Trump, 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'a devretmişti.

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