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Beyaz Saray'dan Çin'le yumuşama sinyali! ''Yeni bir yaklaşımın benimsenmesi gerekiyor''

Son dakika haberi... Sözcüsü Jen Psaki, yönetiminin 'e uyguladığı gümrük vergilerini yeniden değerlendireceklerini belirterek, "Pekin şu anda güvenliğimizi, refahımızı ve değerlerimizi ciddi şekilde zora sokuyor. Bu nedenle de 'nin Çin'e yeni bir yaklaşım benimsemesi gerekiyor." açıklamasında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.01.2021
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Beyaz Saray'dan Çin'le yumuşama sinyali! ''Yeni bir yaklaşımın benimsenmesi gerekiyor''

Psaki, 'da düzenlediği basın toplantısında, ile ilişkilerin geleceği hakkındaki sorulara cevaben "Biden Çin ile ilişkilerde çok taraflı bir yaklaşım benimsiyor, buna şu anda Çin'e uygulanan gümrük vergileri de dahil. Biden, müttefiklerimiz, ortaklarımız ve Kongredeki Demokratlar ve Cumhuriyetçilerle koordinasyon içerisinde adımlar atmak istiyor." ifadesini kullandı.

Psaki, Biden'ın Çin'in birçok alandaki "ekonomik istismarlarını" durdurmak istediğinin altını çizerek, "Çin ile ilişkilerimize sabırlı bir yaklaşım ile başlıyoruz." diye konuştu.

Çin'in git gide dünya için daha da tehlikeli bir hal aldığını belirten Psaki, "Pekin şu anda güvenliğimizi, refahımızı ve değerlerimizi ciddi şekilde zora sokuyor. Bu nedenle de 'nin Çin'e yeni bir yaklaşım benimsemesi gerekiyor." görüşünü paylaştı.

RUSYA'YA NAVALNIY'I SALIVERME ÇAĞRISINI YİNELEDİ

'da hafta sonu düzenlenen protestolara da dikkati çeken Psaki, Dışişleri Bakanlığının Rusya'ya muhalif Aleksey Navalnıy ve diğer siyasi tutukluları salıverme çağrısını yineledi.

Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefonda görüşmeyi planlayıp planlamadığına ilişkin bir soru üzerine Psaki, "Şu anda böyle bir görüşme öngörümüz yok ancak Biden bu hafta 'dan ve diğer bölgelerden birçok lider ile telefon görüşmesi yapacak." bilgisini paylaştı.

- Biden, Trump'ın kaldırdığı Kovid-19 seyahat kısıtlamalarını tekrar getirecek

Psaki, 'ın görevden ayrılmadan önce imzaladığı ve 26 Ocak'tan itibaren Şengen ülkeleri, , ve 'dan gelen yabancı ülke vatandaşlarına yönelik Kovid-19 nedeniyle uygulanan yasakların kaldırılması kararını da uygulamayacaklarını kaydetti.

Biden'ın pandeminin bu kadar ciddi olduğu bir dönemde yasakların sürmesi gerektiğine inandığını vurgulayan Psaki, bu listeye 'nın da ekleneceğini ve bugün Biden'ın bir kararname imzalayacağını aktardı.

Psaki ayrıca, hava yoluyla ABD'ye gelen herkesten son 72 saat içinde yapılmış negatif test sonucu isteneceğini belirtti.

Beyaz Saray Kovid-19 ile mücadele ekibinin haftanın 3 günü brifing düzenleyeceğini belirten Psaki, ülkede ne kadar aşı stoku kaldığına dair bir bilgi paylaşmaktan kaçındı.

PORTLAND'DAKİ OLAYLAR

Psaki, Biden'ın göreve başladığı 20 Ocak'tan bu yana Portland'daki göstericilerin şiddet eylemlerine yönelik ne yorum yapacağına ilişkin bir soruya ise "Bu soruyu bugün Biden'ın kendisine sorabilirsiniz ancak Biden, şiddetin her türlüsünü sert biçimde kınıyor. Protesto hakkı, demokrasimizin önemli bir kilometre taşıdır ama camları kırmak, mağazaları yağmalamak protesto değildir." dedi.

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