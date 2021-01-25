Alınan bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de 19 Ocak'ta teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade er Gedik'in ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziye dileklerini iletti.

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