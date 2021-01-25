25 Ocak 2021, Pazartesi
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Son dakika: Başkan Erdoğan şehit ailesine başsağlığı diledi

Son dakika haberi... Başkan , 'de mayına basması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü 'da şehit düşen 20 yaşındaki Piyade Er Selim Gedik'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 25.01.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan şehit ailesine başsağlığı diledi

Alınan bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de 19 Ocak'ta teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade er Gedik'in ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziye dileklerini iletti.

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