Son dakika: Başkan Erdoğan şehit ailesine başsağlığı diledi
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de mayına basması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara GATA'da şehit düşen 20 yaşındaki Piyade Er Selim Gedik'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
GÜNDEM AA
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Alınan bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de 19 Ocak'ta teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade er Gedik'in ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziye dileklerini iletti.