Son dakika: Bill Gates'ten corona virüs açıklaması: En büyük kâbusum gerçek oldu
Microsoft'un kurucusu ve Bill & Melinda Gates Vakfı Başkanı Bill Gates, koronavirüs(corona virüs) salgınını "dünya savaşına" benzetti. Bill Gates, "Salgının dünya savaşından tek farkı, hepimizin aynı cephede olması" dedi. Bill Gates ayrıca, "En büyük kâbusum gerçek oldu" diye konuştu.
İngiliz Times gazetesine konuşan dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Bill Gates, "En büyük kâbusum gerçek oldu" diye konuştu.
Bill Gates, bulunacak koronavirüs aşısının fabrikalarda milyarlarca dozda üretilmesi için fon sağlayacağını açıkladı.
BBC Türkçe'de yer alan haberde Gates, salgının gelişmekte olan ülkelerde daha ağır sonuçları olacağından çekindiğini ve salgınla yeryüzünde görülen eşitsizliğin daha çok perçinlendiğini söyledi.
Virüsle mücadelede siyasetin değil bilimin büyük rol oynayacağını vurgulayan Gates, Dünya Sağlık Örgütü'ne en fazla finansman sağlayan kişilerden.
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