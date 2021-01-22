DSÖ duyurdu! İşte yoksul ülkelere Kovid-19 aşısının gönderileceği tarih

"AŞILARA ERİŞİM İÇİN DEV BİR ADIM"

Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) Üst Yöneticisi Dr. Seth Berkley, "Bu anlaşmalar sadece COVAX açısından önemli değil, aşılara eşit erişim için ileri doğru atılmış dev bir adım ve bu salgını yenmek için küresel mücadelenin önemli bir parçası. Her yer güvende olursa ancak o zaman güvende olacağız." ifadesini kullandı.