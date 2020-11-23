23 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Koronavirüs aşısı son durum | Bill Gates'ten son dakika aşı açıklaması: Hepsinin işe yarayacağına inanıyorum

Koronavirüs aşısı son durum | Bill Gates'ten son dakika aşı açıklaması: Hepsinin işe yarayacağına inanıyorum

Koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmalarında 'den gelen haber moralleri bozarken, ABD medyasına konuşan Microsoft kurucu ortağı milyarder , aşı çalışmaları hakkında önemli bir iddiada bulundu. Gates "Neredeyse tüm' Covid-19 aşılarının işe yarayacağına inanıyorum" dedi.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
ABONE OL
Koronavirüs aşısı son durum | Bill Gates'ten son dakika aşı açıklaması: Hepsinin işe yarayacağına inanıyorum

ABD yerel medyasına konuşan Microsoft kurucu ortağı milyarder Bill Gates aylardır devam eden koronavirüs (Covid-19) aşısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Neredeyse tüm Covid-19 aşılarının işe yarayacağına inanıyorum" diyen Gates, "Halihazırda Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın aşılarının şirket verilerine göre etkili oldu" diye konuştu.

Koronavirüs aşısı son durum | Bill Gates'ten son dakika aşı açıklaması: Hepsinin işe yarayacağına inanıyorum

ŞUBAT AYINI İŞARET ETTİ
Gates, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax'ın aşılarının yakında benzer bir başarıya ulaşmasını beklediğini söyledi.

Koronavirüs aşısı son durum | Bill Gates'ten son dakika aşı açıklaması: Hepsinin işe yarayacağına inanıyorum

Gates, "Şubat ayına kadar büyük olasılıkla hepsinin çok etkili ve güvenli olduğunu kanıtlayacağı konusunda iyimserim" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs aşısı son durum | Bill Gates'ten son dakika aşı açıklaması: Hepsinin işe yarayacağına inanıyorum

"ABD'DE GÜNLÜK 2 BİN KİŞİ ÖLEBİLİR"
ABD'de son birkaç hafta içinde vakalarda büyük oranda bir artış yaşandığına dikkat çeken, Gates, günlük enfeksiyon sayısının artmaya devam etmesini beklediğini ve kışın büyük bölümünde her gün 2 binden fazla insanın ölebileceğini ifade etti.

Koronavirüs aşısı son durum | Bill Gates'ten son dakika aşı açıklaması: Hepsinin işe yarayacağına inanıyorum

Gates, "(Vakalar) hala yükselişte ve bu yükselişin kelimenin tam anlamıyla Şubat boyunca devam etmesi bekleniyor. Ve bu kış döneminde muhtemelen günde 2 binden fazla ölümün gerçekleşeceği yer burası. ABD" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs aşısı son durum | Bill Gates'ten son dakika aşı açıklaması: Hepsinin işe yarayacağına inanıyorum

Gates aynı zamanda ABD'lilerin maske takmasını ve halk sağlığına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Koronavirüs aşısı son durum | Bill Gates'ten son dakika aşı açıklaması: Hepsinin işe yarayacağına inanıyorum

"HASTALIĞIN YAYILMASINI DURDURMAK İÇİN YÜZDE 70 SEVİYEYE ULAŞACAĞIZ"
İnsanlara işe yarayan bir aşı sunmanın ve insanların çoğunun bu aşıyı yaptırmasını sağlamanın da zorlukları olacağına dikkat çeken Gates, ABD'de lojistik kısmının da 'biraz karışık' olduğunu, ancak bu sorunların çözüleceği konusunda 'umutlu' olduğunu söyledi.

Koronavirüs aşısı son durum | Bill Gates'ten son dakika aşı açıklaması: Hepsinin işe yarayacağına inanıyorum

Gates, "Bence erkenden katılan yeterince insan olacak, insanlar güvenlik konusunda daha da fazla kanıt görecekler ve zamanla, hastalığın yayılmasını durdurmak için ihtiyacımız olan artı yüzde 70 seviyeye ulaşacağız" dedi.

Koronavirüs aşısı son durum | Bill Gates'ten son dakika aşı açıklaması: Hepsinin işe yarayacağına inanıyorum

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA