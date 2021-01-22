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Koronavirüs tedbirleri | Japonya'dan flaş karar! Para ve hapis cezası verecekler

| Koronavirüsle mücadele kapsamında Japonya'da sert bir adım atıldı. Ülkede Kovid-19 kısıtlaması ve yasaklarına uymayanlara para ve hapis cezası öngören tasarı onaylandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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Koronavirüs tedbirleri | Japonya'dan flaş karar! Para ve hapis cezası verecekler

Başbakan Suga Yoşihide başkanlığındaki kabine, hastanede Covid-19 tedavisini reddeden ve çalışma sürelerini daraltmaya yanaşmayan kişi ve kuruluşlara ceza getiren iki tasarıyı onayladı.

Koronavirüs tedbirleri | Japonya'dan flaş karar! Para ve hapis cezası verecekler
Olağanüstü hal (OHAL) uygulanmadığı durumlarda, Covid-19 gibi salgın hastalıklara karşı eyalet valilerine, çalışma saatlerinin kısaltılması çağrısına, geçerli bir sebep öne sürmeden uymayan işletmelere emir verebilme yetkisi sunuyor.
Koronavirüs tedbirleri | Japonya'dan flaş karar! Para ve hapis cezası verecekler
Tasarının getireceği özel önlem uygulaması kapsamında, valilerin emirlerine riayet etmeyen işletmelere 300 bin yene (2 bin 900 dolar) kadar para cezası uygulanabilecek. OHAL durumunda ise para cezası 500 bin yene (4 bin 800 dolar) kadar çıkabilecek.
Koronavirüs tedbirleri | Japonya'dan flaş karar! Para ve hapis cezası verecekler
Önlemlerin uygulanabilirliğini takip edecek yerinde denetleme uygulamalarına katılmak istemeyen işletmelere 200 bin yene (1900 dolar) kadar para cezası verilebilecek.
Koronavirüs tedbirleri | Japonya'dan flaş karar! Para ve hapis cezası verecekler
Diğer tasarı ise Covid-19’a yakalanmasına rağmen hastanede tedaviyi reddedenlere, 1 yıla kadar hapis ya da 1 milyon yene (9 bin 600 dolar) kadar para cezası verilmesini öngörüyor.
Koronavirüs tedbirleri | Japonya'dan flaş karar! Para ve hapis cezası verecekler
Öte yandan tasarı, sağlık tesislerine Kovid-19 hastalarını kabul etmeleri çağrısı yapılması ve uyulmaması halinde tesisin isminin kamuoyuna duyurulmasını da kapsıyor.
Koronavirüs tedbirleri | Japonya'dan flaş karar! Para ve hapis cezası verecekler
İktidardaki Liberal Demokrat Parti ve koalisyon ortağı Komeito’nun, muhalefet partilerinin temsilcileriyle gelecek hafta ele alacağı tasarının şubat ayında mecliste yasalaşması bekleniyor.
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