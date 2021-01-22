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Fransa'da Kovid-19 şoku! Vaka sayısı 3 milyona yaklaştı

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 22 bin 848 yeni vaka kaydedildi. Öte yandan Sağlık Bakanı , ağustos sonuna kadar halkın tamamına aşı yapılmasını hedeflediklerini belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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Fransa'da Kovid-19 şoku! Vaka sayısı 3 milyona yaklaştı

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 358 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 71 bin 998'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 22 bin 848 artışla 2 milyon 987 bin 965'ye yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 876'sı yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 735 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı 1296 artışla 214 bin 538'e ulaşırken, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,9'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık'tan bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 823 bin 567'ye çıktı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Olivier Veran, TF1 kanalında yaptığı açıklamada, ağustos sonuna kadar halkın tamamına aşı yapılmasını hedeflediklerini söyledi.

Veran, salgının seyrinin daha da kötüleşmesi halinde Kovid-19 tedbirlerinin sıkılaştırılacağını ve yeniden ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınabileceğini belirtti.

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