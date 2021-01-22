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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından "BM" açıklaması

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'nca, 'nin (OCHA) 'a taşınması anlaşmasına ilişkin, "Söz konusu gelişme, İstanbul’un bir merkezi haline getirilmesi hedefi çerçevesinde girişimci ve insani dış politikamızda atılmış somut bir adımdır" açıklaması yapıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından BM açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi'nin Cenevre'de küresel operasyonlardan sorumlu mevcudiyetinin İstanbul'a taşınmasını öngören ev sahibi ülke anlaşması bugün New York'ta imzalanmıştır. Söz konusu gelişme, İstanbul'un bir BM merkezi haline getirilmesi hedefi çerçevesinde girişimci ve insani dış politikamızda atılmış somut bir adımdır. Suriye krizinin insani boyutunda ve genel olarak çok taraflı dış politikamızın icrasında temel uluslararası ortaklarımızdan birisi olan OCHA'nın bu yöndeki kararı uluslararası toplumun ülkemize duyduğu güvenin tezahürü ve küresel insani konulardaki öncü konumumuzun teyididir" ifadelerine yer verildi.

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