21 Ocak 2021, Perşembe
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Pakistan Başbakanı Han'dan ABD Başkanı Joe Biden'a tebrik

Başbakanı , yemin ederek göreve başlayan Başkanı 'ı tebrik etti. Han, Pakistan ile ABD ortaklığı inşa etmede Biden ile çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 21.01.2021
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Pakistan Başbakanı Han'dan ABD Başkanı Joe Biden'a tebrik

Twitter'dan yaptığı açıklamada Han, ticari ve ekonomik bağları artırma, iklim değişikliğine karşı koyma, kamu sağlığını iyileştirme, yolsuzlukla mücadele, bölge ve uluslararası arenada barışı teşvik etme yoluyla daha güçlü bir Pakistan ile ABD ortaklığı inşa etmede Biden ile çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti.

Han, yemin ederek göreve başlayan Biden'ı kutladı.

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