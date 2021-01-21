TSK'dan İdlib'de tam kontrol
İdlib'i terörden temizleyen Türkiye, bölgedeki huzuru sağlamaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Rusya ile yapılan mutabakat sonrası M4 Karayolu’nun iki tarafına özel korunaklı nöbet kuleleri yerleştirdi.
Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de yeni bir yol haritası izlemeye başladı. Suriye ordusunun ablukasında bulunan 8 gözlem noktası boşaltıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib'de yeniden konuşlanma stratejisinin en dikkat çeken hamlesi ise bölge için hayati öneme sahip M4 Karayolu üzerinde oldu. Karayolunun iki tarafına belli aralıklarla balistik kurşun geçirmez betonarme nöbet kulübeleri yerleştirildi.
İdlib'de 2019 yılının yaz aylarında Suriye Ordusu'nun saldırıları yüzünden başlayan gerginlik, Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart 2020'de ortak bir mutabakat imzalanmasıyla son bulmuştu. 15 Mart'ta İdlib'in güneyindeki Lazkiye ve Halep arasındaki bağlantıyı sağlayan stratejik öneme sahip M4 Karayolu'nda Türkiye ve Rusya ortak devriyeler başlatmıştı. Ancak temmuz ve ağustos aylarında Türk ve Rus askeri konvoylarına devriyeler sırasında terör örgütleri tarafından yapılan saldırılar artınca devriyelere, saldırılar nedeniyle ara verildiği duyuruldu. Bu süreçten sonra 5 Mart'ta imzalanan anlaşmanın da etkisiyle Türkiye, İdlib'de yeni bir yol haritası izlemeye başladı. İdlib'de ortaya çıkan yeni denge ile Astana süreciyle bölgeye inşa edilen ve Suriye Ordusu'nun ablukasında bulunan 8 gözlem noktası boşaltıldı.
7 GÜN 24 SAAT
Seyyar üsler İdlib'in içinde stratejik noktalara kaydırılarak TSK İdlib'in içine yeniden konuşlandı. Halep'in batı kırsalından başlayarak İdlib'in güneyinde bulunan Ariha ve M4 hattı boyunca uzanan Cisr El Şuğur Kürt Dağı'na kadar yeni üsler kuruldu. Özellikle İdlib'de M4'ün altındaki bu tampon bölgede yoğunlaşan Türk birlikleri İdlib içinde 200'e yakın noktaya binlerce asker yerleştirdi. TSK'nın İdlib'de yeniden konuşlanma stratejisinin en dikkat çeken hamlesi ise bölge için hayati öneme sahip M4 Karayolu üzerinde oldu. Karayolunun iki tarafına belli aralıklarla balistik kuşun geçirmez betonarme nöbet kulübeleri yerleştirildi. Nöbet kulelerinin etrafı kum torbaları ile güçlendirildi. Kulübeler saldırılara karşı roket tutucu balistik kafes tel içine alındı. 7 gün 24 saat Mehmetçiğin nöbet tuttuğu kulübeler ile M4 yolunun güvenliği sağlandı. Bölgede yaşayan vatandaşlar karayolunu güvenli bir şekilde kullanmaya başladı. Geçen hafta Suriye Ordusu'nun M4 üzerinde bulunan Ariha şehrine saldırması ve bölgede askeri yoğunluğunu artırması üzerine Mehmetçik de yeni sevkiyatlarla bölgedeki askeri varlığını güçlendirdi.
SELZEDELERE KIZILAY ŞEFKATİ
Türkiye İdlib'deki askeri varlığını artırmaya devam ederken diğer yandan da bölgede sel felaketinden etkilenen sivillere yardım ediyor. Aşırı yağışlar düzensiz kamplarda su basmasına neden oldu. Selzedelere yardım ulaştıran Türk Kızılayı ekipleri, çadır, yatak, battaniye, kömür sobası, kömür, hijyen kolisi, gıda kolisi gibi malzemeleri bölgeye sevk etti. 50 bin çadır su altında kalırken İdliblilerin kullanılmaz hale gelen yatak, yorgan, giyim gibi malzemelerini de yeniden Türk Kızılayı tedarik ediyor. Barınma alanlarına yeni çadırlar kuran Türk Kızılayı ekipleri, battaniye ve ekmek dağıtımı da yaptı.
TEL ABYAD'DA PTT COŞKUSU
BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılarak güvenli hale getirilen Suriye'nin Tel Abyad kentinde hayatın normalleşmesi için çalışmalar devam ediyor. Daha önce mobil olarak hizmet veren PTT şubesi kurdele kesilmesinin ardından hizmete açıldı. Açılışa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdo ile bölge halkı katıldı.
HASTANE TEMELİ ATILDI
PTT için yapılan törenin ardından Tel Abyad'a yapılacak olan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi için de temel atma töreni düzenlendi.
PKK'YA KAÇACAK DELİK KALMADI
MEVCUT durumu değerlendirdiğimizde artık PKK'nın herhangi bir şekilde kaçacak deliğinin kalmadığını ve bunların sonlarının geldiğini söyleyebiliriz. Irak'ta merkezi hükümet ve bölgesel yönetim arasında Sincar'ın teröristlerden temizlenmesine yönelik anlaşma var. Şu an içinde bulunduğumuz durumda teröristlerin özellikle Sincar çevresinden tamamen ayrılmadığına dair bilgilerimiz var. Bu konuda çalışmalar sürüyor.