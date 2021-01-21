TSK'dan İdlib'de tam kontrol

TEL ABYAD'DA PTT COŞKUSU

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılarak güvenli hale getirilen Suriye'nin Tel Abyad kentinde hayatın normalleşmesi için çalışmalar devam ediyor. Daha önce mobil olarak hizmet veren PTT şubesi kurdele kesilmesinin ardından hizmete açıldı. Açılışa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdo ile bölge halkı katıldı.



HASTANE TEMELİ ATILDI

PTT için yapılan törenin ardından Tel Abyad'a yapılacak olan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi için de temel atma töreni düzenlendi.