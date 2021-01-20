Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Libya Deniz Akademisi'ndeki patlama için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Trablus'ta kain Libya Deniz Akademisi'nde 19 Ocak 2021 tarihinde çıkan yangın ve akabinde mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucunda Deniz Akademisi ve Deniz Harp Okulu Komutanları ile bir sivilin hayatlarını kaybettikleri derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Merhumlara Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, kardeş Libya halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

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