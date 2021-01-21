Çocuklara yönelik İslamofobik soru! Allah yazısını ve cami resimlerini çöpe attırdılar

ALLAH YAZISINI ÇÖPE ATTIRDILAR

Dört resimden birinin diğerleriyle uyumlu olmadığı gerekçesiyle çöpe atılması istenen soruda, farklı resim olarak Arapça Allah yazısı ve cami resimleri gibi İslamofobik görsellerin kullanılması Müslümanların tepkisine neden oldu.