Çocuklara yönelik İslamofobik soru! Allah yazısını ve cami resimlerini çöpe attırdılar
Hollanda'da dijital ders içeriği üreten Logo 3000 isimli şirket hazırladığı bir soruda İslamofobik görseller kullandı. Dört resimden uyumlu olmayan resmin çöpe atılmasının istendiği soruda farklı resim olarak Arapça Allah yazısı ve cami resimleri kullanıldı. İşte detaylar...
Hollanda'da dijital ders içeriği üreten Logo 3000 isimli şirketin, ilkokul öğrencileri için hazırladığı bir soruda İslamofobik görseller kullanılmasına Müslümanlar tepki gösterdi.
İSLAM DÜŞMANLIĞI ZİHİNLERİNE İŞLENİYOR
Denk Partisi milletvekili adayı Doğukan Ergin konuya ilişkin "İslam düşmanlığı ve Müslümanlara karşı yapılan ayrımcılık ilkokul çocuklarının zihnine işleniyor." ifadesini kullandı.
Ergin, şirketin ilkokul 3, 4 ve 5. sınıflar için dijital ders içeriği hizmeti sunduğunu ve pandemi sebebiyle uzaktan eğitim veren birçok kurumunda bu görsellerin kullanıldığını düşündüklerini kaydetti.
ŞİRKET ÖZÜR DİLEDİ
Logo 3000 isimli firmanın yaptığı açıklamayla konuya ilişkin özür diledi. Açıklamada, dijital ortamda oluşan kombinasyonlar yüzünden bahsi geçen hatanın oluştuğu ve velilerden gelen mesajlar üzerine içeriklerin hemen değiştirilerek hatanın düzeltildiği belirtildi.
Şirket "sistem hatası" olarak tanımladığı olay sebebiyle Müslümanlardan özür diledi. Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilkokulların 9 Şubat'a kadar uzaktan eğitime devam edeceğini açıklamıştı.
Hollanda'da koalisyon hükümeti vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka aykırılık yapıldığı gerekçesiyle istifa etmiş, 17 Mart'ta yapılacak genel seçime kadar "geçici hükümet" olarak devam edeceği açıklamıştı.