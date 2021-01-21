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Son dakika: KKTC Gazi Magusa'da şiddetli deprem | 2021 son depremler...

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC)  kentinde 5.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

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Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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SON DAKİKA: AFAD, saat 17.27'de KKTC'nin kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ | KKTC Gazi Magusa'da şiddetli deprem SON DAKİKA HABERİ | KKTC GAZİ MAGUSA'DA ŞİDDETLİ DEPREM

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Filipinler, Peru, Afganistan ve ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen depremlerin ardından Güney Kıbrıs'ta da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dünyanın bir çok ülkesinde deprem kaydedildi. Filipinler, Peru, Afganistan ve ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen depremlerin ardından Güney Kıbrıs'ta da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güney Kıbrıs'ta saat 17.26'da bir deprem meydana geldi. Yerin 60 kilometre altında gerçekleşen 5.3 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü, Güney Kıbrıs'ın Pergomas kentine 7 kilometre mesafede olduğu ifade edildi.

Depremin etkisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de hissedildi. Kıbrıs adasının güneyinden geçen devasa fay hattı, Kızıl Deniz'den başlayıp Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan gibi ülkelerden geçerek, Hatay'dan Akdeniz açıklarına dönüyor. Hat, Rodos'un yakınlarından geçip İyon Deniz'i açıklarına kadar devam ediyor.

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