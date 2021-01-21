Son dakika: KKTC Gazi Magusa'da şiddetli deprem | 2021 son depremler...

KIBRIS'TA 5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM | 2021 SON DEPREMLER...

Filipinler, Peru, Afganistan ve ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen depremlerin ardından Güney Kıbrıs'ta da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dünyanın bir çok ülkesinde deprem kaydedildi. Filipinler, Peru, Afganistan ve ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen depremlerin ardından Güney Kıbrıs'ta da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.