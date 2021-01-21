Irak'taki kanlı saldırının failleri açıklandı: Arkasında DEAŞ var
Son dakika haberleri... Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid Mihanna, başkent Bağdat’taki patlamanın arkasında terör örgütü DEAŞ’ın olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 3 gün önce Irak'ta Başbakan Mustafa Kazımi ile güvenlik, bölgesel savunma ve iş birliği konulu görüşmelerde bulunmuştu.
Mihanna, Bağdat'ta yerel bir televizyon kanalına, başkentte 32 kişinin hayatına mal olan saldırının sorumlularına dair açıklamalarda bulundu.
Pazar yerini hedef alan intihar saldırısının arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu ifade eden Mihanna, "Patlamanın arkasında bunu üstlenmese de DEAŞ bulunuyor. Bu patlamayla DEAŞ hala var olduğu mesajını vermek istedi." dedi.
32 ÖLÜ, 10 YARALI
Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezi Tayaran Meydanı'nda ikinci el eşya ve kıyafetlerin satıldığı pazar yerinde bugün peş peşe iki intihar saldırısı düzenlenmişti.
Irak güvenlik makamları, saldırıda 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.
3 GÜN ÖNCE TÜRKİYE'DEN ÜST DÜZEY ZİYARET GERÇEKLEŞMİŞTİ
3 gün önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarda bulunmuştu.
Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Başbakan Mustafa Kazımi de bu görüşmeler sonrasında "Irak'ın kimseye saldırı yeri olmaması" vurgulanmış, Türkiye ile terörle mücadele konusunda bölgesel iş birliğine işaret etmişti.