21 Ocak 2021, Perşembe
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Irak'taki kanlı saldırının failleri açıklandı: Arkasında DEAŞ var

Son dakika haberleri... Sözcüsü Halid Mihanna, başkent ’taki patlamanın arkasında örgütü ’ın olduğunu açıkladı. , 3 gün önce 'ta Başbakan ile güvenlik, bölgesel savunma ve iş birliği konulu görüşmelerde bulunmuştu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.01.2021
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Irak'taki kanlı saldırının failleri açıklandı: Arkasında DEAŞ var

Mihanna, 'ta yerel bir televizyon kanalına, başkentte 32 kişinin hayatına mal olan saldırının sorumlularına dair açıklamalarda bulundu.

Pazar yerini hedef alan intihar saldırısının arkasında örgütü 'ın olduğunu ifade eden Mihanna, "Patlamanın arkasında bunu üstlenmese de DEAŞ bulunuyor. Bu patlamayla DEAŞ hala var olduğu mesajını vermek istedi." dedi.

32 ÖLÜ, 10 YARALI

'ın başkenti Bağdat'ın merkezi 'nda ikinci el eşya ve kıyafetlerin satıldığı pazar yerinde bugün peş peşe iki intihar saldırısı düzenlenmişti.

Irak güvenlik makamları, saldırıda 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

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3 gün önce ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral , Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarda bulunmuştu.

Irak Cumhurbaşkanı ve Başbakan de bu görüşmeler sonrasında "Irak'ın kimseye saldırı yeri olmaması" vurgulanmış, ile terörle mücadele konusunda bölgesel iş birliğine işaret etmişti.

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