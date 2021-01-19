Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a sert yanıt! "Türk ifadesine tahammül edemiyorsunuz"
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Türkiye'deki Rum azınlığa yönelik sözlerine sert tepki gösterildi. Açıklamada "Yunanistan'da artık sadece "Türk" ifadesine değil, "Azınlık" ifadesine dahi tahammül edemiyor. Yunanistan'da ilerleme değil, aksine geriye gidiş vardır." denildi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Türkiye'deki Rum azınlığa yönelik ifadeleri hakkındaki Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi.
ELEŞTİRMENİZ TRAJİKOMİKTİR
Batı Trakya Türk Azınlığı'na uyguladığı asimilasyon ve baskı politikası sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından hakkında 3 kez ihlal kararı verilen bir ülkenin Dışişleri Bakanı'nın Azınlıklar konusunda ülkemizi eleştirmesi trajikomiktir.
İLERİYE DEĞİL GERİYE GİDİYORSUNUZ
Ülkemizde son yıllarda Rum Ortodoks Azınlığın sorunlarının çözümüne yönelik birçok yapıcı adım Rum Ortodoks vatandaşlarımızla eşgüdüm içerisinde hayata geçirilmiştir. Batı Trakya Türk Azınlığı'nın sorunlarının halli konusunda ise AB üyesi ve kendisini demokrasinin beşiği olarak gören Yunanistan'da ilerleme değil, aksine geriye gidiş vardır.
TÜRK İFADESİNE TAHAMMÜL EDEMİYORSUNUZ
Yunanistan, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın Lozan Antlaşması ve çok taraflı sözleşmelerden kaynaklanan haklarını ısrarla ihlal etmektedir. Azınlığın Türk kimliğinin inkârı konusunda AİHM'nin verdiği ihlal kararlarını hala uygulamamaktadır. Batı Trakya'daki medreselere yönelik son uygulamalar Yunanistan'da artık sadece "Türk" ifadesine değil, "Azınlık" ifadesine dahi tahammül edilemediğini göstermektedir.
OKULLARI KAPATIYORLAR
Türkiye Rum Ortodoks vatandaşlarının talepleri çerçevesinde Gökçeada'da sadece dört öğrenci için okulları açarken, Yunanistan Batı Trakya'daki azınlık okullarını kapatmaya devam etmektedir. Son 25 yılda Batı Trakya'daki azınlık okul sayısının Yunanistan tarafından 231'den 115'e düşürülmesi iki ülkenin Azınlıklara bakış açısının en somut göstergesidir. Yunanistan Dışişleri Bakanı böyle vahim açıklamalar yapmadan önce aynaya bakmalı, önce kendi evinin önün�� süpürmelidir.
DİYALOG İLE ÇÖZÜME KAVUŞMALIDIR
Yunanistan, ülkemizin Azınlıklara yönelik hayata geçirdiği yapıcı adımları izleyerek, dini özgürlükler, Türk kimliğinin inkârı ve eğitim konuları başta olmak üzere Batı Trakya'daki Türk Azınlığının sorunlarını soydaşlarımız ile diyalog içerisinde çözüme kavuşturmalıdır.