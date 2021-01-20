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Son dakika koronavirüs aşı haberleri | Pfizer/BioNTech aşısı mutasyona karşı etkili mi? Flaş açıklama

Son dakika haberi... | Koronavirüs aşısının İngiltere'deki yeni mutasyon türünde etkili olduğu açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Son dakika koronavirüs aşı haberleri | Pfizer/BioNTech aşısı mutasyona karşı etkili mi? Flaş açıklama

Almanya'da yapılan denemelere katılanların kan analizine dayanan sonuçlar, geçen hafta yayınlanan sonuçlardan daha kapsamlı bir analize dayanıyor.

ETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİ
Geçen hafta, Pfizer ve BioNTech tarafından ABD'de açıklanan bir laboratuvar sonucu, aşının İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan ve son derece bulaşıcı olan yeni mutasyonların her ikisinde de bulunan N501Y adlı anahtar mutasyona karşı etkili olduğunu göstermişti.

10 MUTASYON ÜZERİNDE İNCELEME YAPILDI
Henüz hakem tarafından gözden geçirilmemiş olan son çalışma, İngiltere'de tanımlanan B117 olarak bilinen varyantın özelliği olan 10 mutasyon üzerinde gerçekleştirildi.

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