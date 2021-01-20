Yürekleri sızlatan görüntü! Eksi 15 derecede yaşam mücadelesi

Yaşadıkları yeri gezdiren Ahmed, burada kendi imkanlarıyla yemekler yapıp karınlarını doyurduklarını anlatarak, kendilerini en çok basın mensuplarının ve yardım kuruluşları gönüllülerinin ziyaret ettiğini söyledi.

Yardım kuruluşlarının da medyanın da ziyaretlerinden memnun kaldıklarını kaydeden Ahmed, zira her ikisinin de kendi imkanları doğrultusunda göçmenlere yardımcı olduğunun altını çizdi.

Ahmed, 3 aydır kaldığı bu derme çatma kampın yalnızca bir kısmında 16 göçmenin kaldığını ifade etti.