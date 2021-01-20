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Obama'dan Biden'a mesaj: "Bu senin zamanın"

'nin Eski Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'a şans diledi. Obama "Bu senin zamanın” notunu düştüğü paylaşımda Biden ile olan fotoğrafını paylaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Obama'dan Biden'a mesaj: Bu senin zamanın

ABD'de eski başkan Barack Obama sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski çalışma arkadaşı ve ülkenin 46'ıncı başkanı seçilen Joe Biden'a şans diledi.

"BU SENİN ZAMANIN"

ABD'de 2009-2017 yıllarında iki dönem başkanlık yapan Barack Obama, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkanlık yaptığı dönemde yardımcılığını yapan ve ülkenin 46'ıncı başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik ederek şans diledi. Obama, "Bu senin zamanın" yazarak kendisi ve Biden'ın fotoğrafını paylaştı.

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