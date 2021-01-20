Korona ile mücadele | Dünya genelinde 69 milyon kişi virüsü yendi

ABD'de 14 milyon 786 bin 852, Hindistan'da 10 milyon 245 bin 741, Brezilya'da 7 milyon 518 bin 846 ve Rusya'da 3 milyon 2 bin 26 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de, bugün itibarıyla, Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 277 bin 987 kişi sağlığına kavuştu.