Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 95 milyonu geçti

VAKA SAYISI 1 MİLYONU GEÇEN ÜLKELER

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 572 bin 672), Brezilya (8 milyon 488 bin 99), Rusya (3 milyon 568 bin 209), İngiltere (3 milyon 395 bin 959) Fransa (2 milyon 910 bin 989), Türkiye (2 milyon 387 bin 101), İtalya (2 milyon 381 bin 277), İspanya (2 milyon 252 bin 164), Almanya (2 milyon 50 bin 99), Kolombiya (1 milyon 908 bin 413), Arjantin (1 milyon 799 bin 243), Meksika (1 milyon 641 bin 428), Polonya (1 milyon 435 bin 582), Güney Afrika (1 milyon 337 bin 926), İran (1 milyon 330 bin 411), Ukrayna (1 milyon 160 bin 682) ve Peru (1 milyon 64 bin 909)."