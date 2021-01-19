İsrail'de rekor koronavirüs vaka sayısı

İsrail'de, son 24 saatte 10 bin 21 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka kaydedilirken, toplam vaka sayısı 560 bini aştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 100 bin Kovid-19 testi yapıldığı bunlardan 10 bin 21'inin pozitif çıktığı belirtildi.

Bu, ülkede ilk vakanın tespit edildiği Şubat 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olurken, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de toplam vaka sayısı 562 bin 167'ye yükseldi.

Uygulanan karantinaya rağmen vaka sayılarının giderek arttığı ülkede son bir günde 44 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 4 bin 49'a çıktığı ifade edildi.

10 hamile kadının da aralarında bulunduğu 1114 hastanın durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.

Öte yandan ülkede 2 milyon 185 bin 113 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 420 bin 15 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

AKTİF VAKA SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Ülkede geçen yıl eylül ayında başlayan ve yaklaşık 1 ay süren karantina sayesinde 8 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 81 bin 59'a çıktı.

Kabine, bugün yapılacak toplantıda uluslararası uçuşların durdurulması ve 27 Aralık 2020'de başlayan üçüncü karantinanın uzatılması gibi yeni olası önlemleri görüşecek.

İsrail yönetimi, 27 Aralık 2020'de yumuşatılmış karantina uygulamasını başlatmış ancak vaka sayalarındaki artış nedeniyle 7 Ocak Perşembe gece yarısından itibaren karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.