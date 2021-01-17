17 Ocak 2021, Pazar
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Wuhan'daki bilim insanlarından kritik koronavirüs itirafı

Son dakika haberine göre; Koronavirüsün çıkış yeri ’in kentindeki laboratuvarda çalışan bilim insanları, koronavirüs bulaşmış yarasalara ev sahipliği yapan bir mağarada numune toplarken ısırıldığını itiraf etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.01.2021
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Wuhan'daki bilim insanlarından kritik koronavirüs itirafı

Wuhan Laboratuvarı'nda çalışan bilim insanları, koronavirüslü yarasaların bulunduğu mağaradan numune toplarken bir yarasa tarafından ısırıldıklarını açıkladı. İngiliz gazetesi Dailymail'de yayınlanan ve kaynağı belirtilmeyen habere göre, ismi açıklanmayan Çinli bilim insanı hayvanın dişlerinin lastik eldivenlerinden "iğne gibi" geçtiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü araştırmacıları, koronavirüsün kaynağını tespit etmek için ülkede araştırmalarına devam ediyor.

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