Bilim insanları değerlendirdi: Koronanın 5 mutasyonunun arasındaki farklar neler?

Yeni tip koronavirüsün en az beş yeni çeşidi bilim insanlarını geceleri ayakta tutuyor. İngiltere'nin güneydoğusunda tespit edilen B117 varyasyonu şu ana kadar en az 60 ülkede görüldü. Araştırmacılar, söz konusu mutasyonun yüzde 50-70 oranında daha hızlı yayıldığını açıkladı. Güney Afrika, Brezilya, ABD ve Almanya'da çıkan diğer mutasyonlar, B117 gibi hızla yayılmadı, ancak genetik bilimcilerin dikkatini çeken bir takım mutasyonlar gösteriyorlar.

Rockefeller Üniversitesi'nde moleküler immünolog olan Dr. Christian Gerber, "Dürüst olmak gerekirse, son zamanlarda fazla uyuyamıyoruz. Ancak, şimdiye kadar mutasyonların hiçbiri bilim insanlarının en çok korktuğu şeyi yapmadı ve daha ciddi hastalığa neden olacak kadar mutasyona uğramadı. Ancak, onları sürekli olarak incelemeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte bilim insanlarının sürekli izlediği beş mutasyon...