KOVİD-19'UN YÜZDE 70 DAHA HIZLI YAYILAN TÜRÜ TESPİT EDİLMİŞTİ

İngiltere'de Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıktığı ancak bunun daha öldürücü olduğuna dair bir veri bulunmadığı açıklanmıştı.