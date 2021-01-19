Merkel'in halefi Türk Armin'den Prof. Dr. Uğur Şahin'e övgü dolu sözler! Konuşması Almanya'da gündem oldu

Laschet konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: "1969 da 4 yaşında bir çocuk olarak Türkiye'den Ford fabrikasında çalışan babasının yanına gelen ve eğitimini Almanya'da yaparak; hatta okul birincisi olan bir Türkün bugün salgına karşı aşı bularak bizlere umut olması bizleri mutlu ediyor.